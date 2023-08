Teine The Weekndi kontsert öeldi ära. Korraldaja: artisti ees ei tohi jääda häbisse

Live Nation Estonia juht Eva Palm Foto: Raul Mee

Live Nation Estonia juht Eva Palm tõdes Äripäeva raadios, et tema laualt käis läbi ka teine The Weekndi kontsert, kuid kaalutluskohad panid korraldajad ära ütlema.

"See käis laualt läbi. Seal on mitmesuguseid aspekte mida pead kaaluma," ütles Palm. Ta lisas, et peab olema kindel, et turg kannatab teist show'd.