Pankroti äärel ettevõtted otsivad abi viimases hädas, kui üldse

Paljud raskustes olevad firmad ei otsigi enne pankrotti abi. Foto: Liis Treimann

Meie juurde tullakse abi otsima viimases hädas, kui üldse, rääkis saneerimise ja pankrotiga tegelev advokaat Merit Tammik Äripäeva raadios.

Tammik lisas, et võlas ja pankroti äärel ettevõtetel on justkui häbi ja seda mitte ainult Eestis. Pankrotti läinud ettevõtjad ei pöördu tihti isegi äritegevuse juurde tagasi. Samas sõnas Tammik, et nurjumine on tihti protsessi osa.