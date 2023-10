Hagen Bikesi investoritel saabub otsustuskoht

APF kaasab raha jätkusuutlike õrrekanamunade tootmise laiendamiseks

Baltimaade suuruselt kolmas kanamunade tootja, Läti ettevõte AS APF Holdings (edaspidi APF) korraldab aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO), et viia ellu ettevõtte kasvuplaanid ja suurendada jätkusuutlike õrrekanamunade tootmist. Ettevõtte IPO eesmärk on kasvatada tootmismahtu 60% ja müügitulu 2 korda.

Baltimaade suuruselt kolmas kanamunade tootja, Läti ettevõte AS APF Holdings (edaspidi APF) korraldab aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO), et viia ellu ettevõtte kasvuplaanid ja suurendada jätkusuutlike õrrekanamunade tootmist. Ettevõtte IPO eesmärk on kasvatada tootmismahtu 60% ja müügitulu 2 korda.