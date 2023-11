Artikkel

Swedbanki juht tunnetab euribori tõusu lõpu signaale

Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp rääkis ka ettevõtetele laenamise mõjust seoses ESG-ga. Foto: Liis Treimann

Esimene ootus on, et enam intressimäärasid ei tõsteta, sõnas Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis ütles Lepp, et tundub justkui on signaalid käes, et euribori tõusu lõpp kohal, kuid suurem küsimus on, et kas on näha ka langust. Tema sõnul pole keskpank nii tugevat sõnumit andnud.