Icosageni arendustöö sihiks on efektiivsed vähiravimid

Arendustöö Icosagenis. Foto: Sille Annuk / Tartu Postimees

Hiljuti aasta ettevõtteks ja aasta innovaatoriks tunnistatud biotehnoloogiaettevõte Icosagen on võtnud eesmärgiks arendada uusi efektiivseid ravimeid. Saates "Fookuses: tark tööstus" räägime ettevõtte käekäigust ja üldisemalt Eesti teadmusmahukast tööstusest.

Saatekülalisteks on Icosageni teadusdirektor Mart Ustav juunior ja EASi rakendusuuringute osakonna arendusjuht Mart Toots, saadet juhib Toomas Kelt.

Icosageni teadusdirektor Mart Ustav juunior rääkis, et nende suund on ravimiarendus. Praegu on põhiline tegevus lepinguline arendus-teadustegevus. Klientideks on farmaatsiaettevõtted kogu maailmast, kes arendavad peamiselt bioloogilisi ravimeid.

Icosageni tegevuses on väga oluline ka intellektuaalomandi kaitse. „Aastas anname sisse kaks-kolm patenditaotlust. See on igasuguse arendustöö aspektis esimene asi, mida me teeme,“ rääkis Mart Ustav. Kahjuks on paljud teadlased jätnud oma uurimistulemuste kaitse unarusse, kuid põlvkondade vahetusega võib oodata muutust .

Igasugune arendustegevus nõuab ka raha, Mart Ustav kinnitas, et investoriks soovijaid ikka käib nende ukse peale koputamas, kuid neile on ära öeldud. „Saame oma tegevuse rahastamisega enda tuludest hakkama. Ka pole Icosagen müügiks,“ rõhutas Ustav.

Icosagen on aktiivselt osalenud ka EASi rakendusuuringute programmis. EASi esindaja kinnitusel on soov sellesse programmi pääseda aastatega järjest kasvanud.

„On olnud linnalegend, et Eestis on vaid kümmekond sellist ettevõtet, kes on valmis midagi uuenduslikku tegema,“ rääkis EASi rakendusuuringute osakonna arendusjuht Mart Toots. „Õnneks see nii ei ole, ma olen programmis vaadanud üle kõigi valdkondade ja meie hinnangul 1300–1500 ettevõtet on Eestis sellised, kes teevad kas iga päev või aeg-ajalt midagi uuenduslikku.“

Toots lisas, et neil ettevõtetel on suur potentsiaal midagi ära teha. „Jää on liikuma hakanud. Muidugi, väljakutseid on palju ja kõige suurem väljakutse on inimesed. Millegi uuendusliku tegemiseks on vaja kõrgelt haritud inimesi, keda Eestis on üsna vähe. Veel vähem on neid ettevõtluses,“ märkis Toots.