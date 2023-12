"Lavajutud": investeerimise põhimõtted investorilt, kes polegi saanud vastu pükse

Triin Hertmann rääkis Investeerimisfestivalil, et ta portfelli kuuluvad investeeringud fondidesse, idufirmadesse, aktsiatesse, kinnisvarasse, krüptosse ja Eesti kunsti. Foto: Simo Sepp

Grünfini asutaja ja ingelinvestor Triin Hertmann rääkis suvel Investeerimisfestivali laval, et tal pole veel olnud suuri ebaõnnestumisi. Küll aga jagas ta, millised on põhimõtted ja väärtused, mis on talle olulised ja mis võiksid aidata teisigi.

Esimene põhimõte seostub palga ja kulutustega: ükskõik, kui palju teenid, kõik kulub ära. Küll aga on see igaühe enda vastutada, et kulutada jääks vaid see, mis jääb investeerimisest üle, mitte vastupidi.

Hertmann tunnistas, et on olnud ka ise lifestyle creep’i ehk elustiili inflatsiooni ohver. “Tundus jube äge minna šoppama ja võib-olla oli kingi juurde vaja ja autot liisida.” Sealjuures tuletas ta meelde, et raske tööga teenitud raha peab küll saama nautida, kuid see peaks olema tasakaalus kõrvale pandud rahaga.

Triin Hertmann toob ettekandes välja veel mitu isiklikku põhimõtet. Üks neist on seotud ajaga. Selle juures jätkus tal kriitikat ka investor Toomasele. Mida Hertmann täpselt silmas peab ja millistest väärtustest ta investorina juhindub, saab pikemalt kuulata ettekandest.

Küsimuste-vastuste vooru modereerib Birjo Must.