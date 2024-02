Reisisellid Kaukaasias: Vene toetajaid seal ei ole

Autovargus ja kohtuprotsess: veondus­firma gasellitee algas konarlikult

Kaugvedudega tegelev Lõvi Veod sattus algusajal nii suurtesse raskustesse, et asutaja Martin Narusk pidi jätkamiseks paluma perelt lisaraha. Abi õigustas end, sest ettevõte kasvas edasi jõudsalt, kerkides kahel korral ka Gaselli TOPi.Lõvi Vedude juhi Martin Naruski sõnul terendab kaubamahu vähenemise tõttu veofirmal ees raske aasta. Ennem on tarvis mõni veoautodest maha müüa kui uus soetada.Kaugveonduses keskkonnasõbralikkuse poole pürgimine on paras väljakutse, ent enim potentsiaali­ paistab gaasiveokites, nendib Lõvi­ Vedude asutaja ja juht Martin ­Narusk.

Kaugvedudega tegelev Lõvi Veod sattus algusajal nii suurtesse raskustesse, et asutaja Martin Narusk pidi jätkamiseks paluma perelt lisaraha. Abi õigustas end, sest ettevõte kasvas edasi jõudsalt, kerkides kahel korral ka Gaselli TOPi.Lõvi Vedude juhi Martin Naruski sõnul terendab kaubamahu vähenemise tõttu veofirmal ees raske aasta. Ennem on tarvis mõni veoautodest maha müüa kui uus soetada.Kaugveonduses keskkonnasõbralikkuse poole pürgimine on paras väljakutse, ent enim potentsiaali­ paistab gaasiveokites, nendib Lõvi­ Vedude asutaja ja juht Martin ­Narusk.