Obskuurne majandus: pimedas koju kõndides tüdrukud lausa helendasid

Obskuurne majandus: maailma populaarseim arvutimäng on pärit Nõukogude Liidust

Kõigi aegade müüduim arvutimäng on pärit … Venemaalt. Õigemini Nõukogude Venemaalt. See loodi aastal 1984 ning seda mängu on müüdud enam kui 520 miljonit koopiat.