Rain Lõhmus: minu jaoks on kõige tähtsam asi tehisintellekt

LHV kaasasutaja Rain Lõhmus aktsionäride üldkoosolekul. Foto: Liis Treimann

LHV kaasasutaja Rain Lõhmuse sõnul on pangal kaks suurt väljakutset: majanduskriisist läbisaamine ja tehisintellekti ärakasutamine.

Lõhmus rääkis Äripäevale LHV aktsionäride koosolekul, et LHV peaks tehnoloogiarevolutsiooni ärakasutamiseks seadma endale julged sihid. “See on selgelt minu jaoks kõige tähtsam asi,” ütles Lõhmus.

Tema hinnangul toob tehisintellekt sama võimsad muutused nagu üheksakümnendatel tõi arvutite kasutuselevõtt. “Ma arvan, et seekord kaasnevad vähemalt sama suured muutused, aga võimalik, et hoopis olulisemad,” rääkis Lõhmus.

Ta selgitas, et järgmise kümnendi jooksul võib tehisintellekt paljude inimeste ametid üle võtta. Siiski leidis Lõhmus, et tehisintellekt on positiivne võimalus kõigile. “Aga igas muutuses on lühiajaliselt ka valu,” sõnas ta.

LHV Groupi juht Madis Toomsalu ütles, et LHV suurim proovikivi saab olema fookuse hoidmine. Tema sõnul peab vaatama suurt majanduspilti ning tegelema oluliste teemadega.

Toomsalu tõi välja, et pank võiks olla sisemiselt efektiivsem ja kliendid aktiivsemad. Ka võiks grupi ettevõtted omavahel rohkem koostööd teha.

Lisaks kommenteerisid Lõhmus ja Toomsalu LHV finantstulemusi ning mida LHV aasta jooksul ära teha soovib.

Rain Lõhmuse ja Madis Toomsaluga vestles Jaan Martin Raik.