Äripäev eetris: Katri Teller olgu sõnadega ettevaatlik!

Katri Teller pälvis mullu aasta investori tiitli. Foto: Raul Mee

Eesti investorite seas valitseval eufoorial soetada Hispaaniasse kinnisvara on nähtavad FOMO-efekti tunnused, mistõttu peaksid vastutustundlikud suunamudijad rääkima ka kaasnevatest riskidest, leidsid ajakirjanikud arvamussaates “Äripäev eetris”.

Hispaania kinnisvaraturule mineku taga on ühelt poolt eriti noorte seas leviv geopoliitikast tulenev sõjahirm, teisalt aga on sekkunud ka investeerimiskogukonna arvamusliidrid. “Minu tutvusringikonnas räägiti sellest juba eelmisel aastal, et oleks pesa, kuhu varju minna, nüüd on aga lisandunud FOMO-efekt, ehk issand, äkki ma jään millestki ilma,” rääkis Äripäeva uudiste- ja uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu.