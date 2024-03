Artikkel

Jaak Roosaare näeb surnud Balti börsile kasvuvõimalust

Investor Jaak Roosaare Foto: Andras Kralla

Ajal kui USA aktsiaturud teevad uusi tippe, räsivad Tallinna börsi sõjahirm, majanduslangus ja kõrge inflatsioon, kuid see võib olla hea ostukoht, arutles investor Jaak Roosaare.

“Vist on investorkogukond kokku leppinud, et Tallinna börs on surnud ja maha maetud ja ei ole mõtet isegi kodulehte lahti teha enam,” naljatles Roosaare, kes hoiab ise siiski nii mõnelgi Balti börsi aktsial silma peal. “Aktsiaid osta ongi siis hea, kui keegi teine osta ei taha, ma hoiaks silmad lahti Baltikumi osas,” lisas ta.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tõdes Roosaare, et on ise Balti börsilt ostnud pankade aktsiaid ja Leedu energiatootjat Ignitist. Intervjuus arutles ta, mis võiks siinsele aktsiaturule pöörde tuua, ning heitis pilgu Balti pankade väljavaadetele.

Pikemalt selgitas Roosaare intervjuus, mis on Saksamaa relvatootja Rheinmetalli aktsia lendu tõuganud, kui kaua turg relvatootjat soosib ja miks on ka ta ise sellesse ettevõttesse panustanud.

Juttu tuli veel Berkshire Hathaway ja Wise’i aktsia käekäigust, börside üldisest rallist ja selle jätkusuutlikkusest ning võimalustest kinnisvaraturul. Roosaare avaldas ka mõned investeerimisideed.

Intervjueeris Juhan Lang.