Tervisekaitset pakkuvad Stebby ja ERGO: Eestis jääb töötajate heaolu kasvule jalgu hüvitise määr

Heaoluteenuste keskkond Stebby lisas möödunud aastal platvormile võimaluse soetada ja hallata tervisekindlustuse pakette.

Tulumaksuseaduses seisab, et tööandja saab katta aastas kuni 400 euro ulatuses töötaja teatud tervisekulutusi. Viimased kuus aastat kehtinud määr vajab uuendamist, et soodustada töötajate terviseedendust, selgitavad külalised saates, mis keskendub töötajate heaolule.

Hinnad on viimastel aastatel teinud suuri hüppeid ja praegu kehtiv maksuvaba hüvitise määr on ajale jalgu jäänud. Kompensatsioon võiks tõusta Läti eeskujul 750 euroni, leiavad ERGO ravikindlustuse riskijuht Janika Lüüs-Likk ja Stebby kindlustustoote juht Algor Orav.

Sisuturundussaates tuleb juttu nii töötajate tervise edendamisest kui ka tervisekindlustusest, mida Stebby lisaks spordikompensatsioonile nüüd pakub. Tervisekaitse aitab töötajatel oma tervist maksuvabalt kindlustada.

Stebby ja ERGO koostöös valminud lahendus hõlmab nii tervise edendamist kui ka ravikulude katmist. Toodete mitmekülgne valik võimaldab tööandjal luua motiveeriva terviseprogrammi, mis arvestab iga töötaja vajadustega. Algor Orava sõnul on inimesed sellist kindlustust oodanud.

Kindlustuspakettide populaarsust kinnitab ka Lüüs-Likk, märkides, et huvi tervisekaitse vastu on kasvanud maksumuudatustest saadik ja tervisekindlustust kasutatakse töötaja motivatsioonipaketi osana. Hinnatakse, et töötaja saab kiirelt arstiabi ja nii väheneb ka töölt tervise tõttu eemal oldud aeg.

Millised on tervisekaitse paketid, mille poolest need erinevad ja kes saavad neid kasutada? Millest tuleks alustada, et tervisekaitset oma töötajatele võimaldada? Millistele ettevõtetele see teenus on mõeldud? Kui oluliseks peavad nii tööandjad kui töötajad ise tervisekindlustuse olemasolu? Millised on levinumad kindlustusjuhtumid?

Nendele küsimustele saab vastuse saatest, saadet juhib Alyona Stadnik.