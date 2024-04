„Äripäev eetris“: aga äkki ikkagi on Bolti skandaal ülepaisutatud?

Nüüdseks Euroopa Parlamendis vastu võetud platvormitöö direktiiv ei ole Boltile soodne, kuna eeldab vaikimisi, et näiteks toidukullerid on platvormi töötajad, mitte teenust osutavad ettevõtjad. Pilt on illustreeriv. Foto: Andras Kralla