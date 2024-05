Riigikontrolör: ammu oleks aeg ravimiäril sarvist haarata

Riigikontrolör Janar Holm Foto: Andras Kralla

Võrdse konkurentsiolukorra loomine – ka ravimiäris – on äärmiselt raske, aga sugugi mitte võimatu, rõhutab riigikontrolör Janar Holm.

Holm märkis raadiosaates „Äripäeva arvamusliider“, et pool sajandit tagasi käis inimene Kuul. „Aus ja läbipaistev ettevõtluskeskkond ei tohiks olla midagi kättesaamatut,“ lisas ta.

Äripäev kirjutas teisipäeval varjatud boonustest , mida ravimifirmad Eesti juhtivatele ravimite hulgimüüjatele maksavad. Kickback’ideks nimetatavatest boonustest kaotavad kõik peale hulgimüüjate. Inimesed maksavad ravimite eest rohkem nii kassas kui maksumaksjatena, lisaks halveneb nende valik.

„Ammu oleks aeg härjal sarvist haarata,“ lausus Holm. Tema sõnul ei saa ettevõtjatele oma huvide eest seismist ette heita, kuid poliitikud ja avalik sektor peavad omakorda seisma avaliku huvi eest ning tagama võrdse konkurentsi.

Lõppude lõpuks taandub kõik ikkagi tahtmisele või selle nappimisele, leidis Holm. Konkurentsiameti praegusel juhil Evelin Pärn-Leel paistab riigikontrolöri hinnangul igatahes indu jaguvat, ehkki seni tema kasutada olevad tööriistad jäävad viletsaks.

Pärislahenduste leidmiseks tuleb Janar Holmi meelest sotsiaalministeeriumil, konkurentsiametil ja ravimiametil, aga miks mitte ka näiteks justiitsministeeriumil koos laua taha istuda ning murega ühiselt tegeleda. „Kui keegi ütleb seda, et teine teeb, siis see on juba vale vastus,“ ütles Holm.

Kuula pikemalt intervjuust. Usutles Karl-Eduard Salumäe.