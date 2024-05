Tüütu kohustus, mis aitab veondusturul korra majja lüüa

OÜ Digimeerik juht Siim Truusalu. Foto: Tõnu Tramm

Nutimeerikute aeglane väljavahetamine ähvardab kaasa tuua olukorra, kus aasta lõpus ei jõua paigaldajad kogu massi ära teenindada, isegi kui nad 24/7 tööd peaks tegema ja nii mõnigi veok võib 2025 jaanuaris seisma jääma. Pingutada aga tasub, sest lõpptulemusena peaks nutimeerikud aitama veondusturul korra majja lüüa.

Isegi kui nutimeeriku paigaldamise kohustus tundub rahvusvahelistele vedajatele tüütu aja- ja rahakuluna, aitavad need korrastada kogu transporditurgu. Eeskätt on see kasulik Eesti sisevedajatele, kes ei ole kohustatud uut nutimeerikut paigaldama, küll aga on seda kohustatud tegema lõunanaabritest vedajad, kes Eestis pahatihti üle lubatud normi kabotaažvedusid teevad ja siinset veoturgu odavate hindadega solgivad.

„Mäletame hästi, mis mõne aasta eest Muuga sadamas viljalaevade laadimisel toimus. Läti ja leedu numbritega veokeid seisis kümnete kaupa järjekorras ning ei töö-, puhkeaja-, ega kabotaažireeglitest ei hoolinud keegi. Tulevikus piisab terminali väravasse vastava anduri üles panemisest ja juba distantsilt saab välja sõeluda need, kes üritavad mingil moel trikitada,“ lausus Digimeerik OÜ juht Siim Truusalu saates „Logistikauudised eetris“.

Küll aga on kõikjal Euroopas uute nutimeerikute paigaldamisega juba kiire, sest kell tiksub ja aasta lõpuni on aega vaid veidi üle poole aasta. Ehk me räägime mõnesajast päevast ja mitmest tuhandest autost ning kui need tundideks jagada, peaks juba täna käima töö hommikust õhtuni ilma puhkepäevadeta.

„Kuna vanematel autodel tuleb lisaks meerikule endale paigaldada ka uusi andureid ja antenne, võib kogu protsess võtta aega mitu tundi ja kui need tööd kuhjuvad aasta lõpus kitsasse ajaaknasse, tuleb ühel hetkel inimvõimetel lihtsalt piir ette,“ tunnistas Truusalu, kelle sõnul on tänaseks kadunud ka viimane lootus, et meerikute väljavahetamise tähtaegu edasi võidakse lükata.

„See lootus vahepeal tekkis, kui tootjad ei jõudnud seadmeid õigeks ajaks valmis. Nüüd aga käib tootmine täisvõimsusel ja kõik on kinnitanud valmisolekut protsess lõpule viia.“

Kes ja millal täpselt peavad sõidumeerikud ringi vahetama, kui palju see maksab, mis saab, kui ikkagi ei jõua seadet välja vahetada ja sõitu on vaja ikkagi minna, sellest kõigest saates põhjalikult räägitaksegi.

Saadet juhib Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.