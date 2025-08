Raadiohommikus: Infortari tulemused, uhked kaubanduspaleed ja seakatk

GDPR Register juht Krete Paal räägib aga uutest andmekaitse seaduste eelnõudest, mis peaksid kodanike privaatsust kaitsma AI-ajastul.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Kuum tool”

Kuumale toolile istub ettevõtja Heiti Hääl, kellega räägime tulemustest, firma plaanidest ja globaalsest tulevikust.

Saadet juhib Polina Volkova.

13.00–14.00 “Tööstusuudised eetris”

Saates on külas kaablitootja Prysmian Group Balticsi pideva parenduse insener Ester Kokkota ning tekstiilijäätmetest pakendeid valmistava idufirma KIUD kaasasutaja ja tekstiiliinsener Liis Tiisvelt, kellega räägime Eesti inseneeria olukorrast ja järelkasvust. Tiisvelt ja Kokkota tõdevad, et ka nende ettevõtted vajavad insenere ja tootearendajaid, kuid heade inseneride leidmine tööturult on endiselt suur väljakutse ja probleemiga tuleks süsteemselt tegeleda juba põhikooli tasandil.