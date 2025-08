Tagasi 03.08.25, 15:17 Nädala lood: ekslusiivne pilk luksuslikku lossi ja äripartnerid matavad tülikirve Äripäeva lugejaid kõnetas sel nädalal enim lood, kus näeb ekslusiivseid fotosid “Lollidemaa” villast, lugeda Oleg Grossi legendaarsed ütlusi ning saab teada kurikuulsa firmamatja karjääri lõpetamisest.

Ettevõtja Timo Majuri villa

Foto: Andras Kralla

Kõige enam huvitas lugejaid aga lugu äripartnerite tülist, mis sai lõpuks lahendatud.

Veel paari kuu eest loopisid ülikooli ajal nõustamisäri püsti pannud ning selle miljonibisniseks kasvatanud Meelis Niinepuu ning Riivo Anton kohtutes vastastikku süüdistusi. Nüüd on sõjakirves maetud ja Niinepuu oma sõnul hea pakkumisega ühisest ärist lahkunud.

“Tänud Äripäevale kajastamast! Asi lahenes päevadega!” vastas Niinepuu esiti sõnumiga kommentaaripalvele.

Milliseid probleeme veel platvormiga on kaasnenud ja millised punased lipukesed kohe alguses lehvisid, saab lugeda siit

Eksklusiivsed fotod. Soomlasest ärimees näitab oma “Lollidemaa” lossi

Foto: Andras Kralla

Jõusaali- ja erootikakaupade ärimees ning Tallinki aktsionär Timo Majuri ostis Ilmandu küla villa nullindate algul, kui see seisis räämas pooleli jäetud ehitisena. Remont pidi olema aastatepikkune projekt, aga kärsitus sai võitu. Ühel tutvumiskülastusel marssis ta sisse, makrofleks käes, ja pihustas kinni kõik praod, mis silma jäid.

Tabasalust Vääna poole sõites torkavad põldude tagant kohe silma Ilmandu küla, rahvakeeli “Lollidemaa” hooned. Eriti see kõige pirakam, tornidega elamu.

Maja ise on ümbritsetud suure ja paksu müüriga. Kuid Majuri nupuvajutuse peale avaneb aeglaselt suur must metallvärav.

Timo Majuri ja ajakirjanik Ellen Jõgi

Foto: Andras Kralla

Äripäeva ajakirjaniku Ellen Jõgi sissevaadet ettevõtja villasse näeb lähemalt siit

Lahkunud Hans Palla miljoniportfell liigub edasi pärijatele

Tänavu märtsis lahkunud ettevõtjast ja investorist Hans Pallast jäi maha ligi 6 miljoni euro suurune aktsiaportfell, mis nüüd suures ulatuses müüdud on.

Kokku on Hans Palla aktsiakontolt müüdud ligi 5,07 miljoni euro väärtuses aktsiaid.

Enim ehk 1,55 miljoni euro väärtuses on müüki läinud Merko Ehituse aktsiaid. Järgnevad TKM Grupi aktsiad 1,34 miljoni, Harju Elektri aktsiad 799 000 euro, Tallinna sadama aktsiad 605 000 euro, Tallink Grupi aktsiad 440 000 euro ning Tallinna Vee aktsiad 327 000 euro väärtuses. Alles on jäänud veel ümmarguselt 900 000 euro väärtuses aktsiaid.

Äripäeva investorite TOPis on Hans Palla figureerinud mitu korda, mullu enam kui 5 miljoni euro suuruse portfelliga 44. kohal. Hans Palla suri tänavu 16. märtsil

Ärikeelu saanud firmamatja lõpetab karjääri

Ettevõtete likvideerija Lauri Hansberg

Foto: Liis Treimann

Juulis jõustus ringkonnakohtu otsus, millega jäi kehtima ettevõtete likvideerija Lauri Hansbergile mullu seatud ärikeeld. Firmamatjat ei paista see aga morjendavat, sest nüüd võib riik tema eest töö ära teha ja talle endale terendab juba uus amet.

“Las kustutavad ise seaduslikult mul nimekirja puhtaks ja elu läheb edasi,” näib Hansberg ärikeelu tagajärgedega rahul olevat. Ta loodab, et riik viskab ta nüüd sadadest matmiseks kogutud ettevõtet juhatusest järjest välja ja kustutab surnud firmad ise registrist ära.

Hansbergi ei kurvasta seegi, et firmamatjana ta praegu enam uusi kliente võtta ei saa, kuna selle karjääri lubab ta nüüd hoopiski seljataha jätta. “Aitab sellest naljast küll, siin on tunduvalt huvitavamaid asju,” märkis ta.

“See ei mõjutanud mitte ühtegi grammi kahjuks või õnneks, kellele kuidas,” kommenteeris firmamatja Lauri Hansberg ärikeelu saamist. Nüüd on tal juba uued tulevikuplaanid enda sõnul paika loksumas, millest lähemalt saab lugeda siit

Oleg Gross: toiduhindasid mõjutab peamiselt maksupoliitika

Ettevõtja Oleg Gross on kindel: valitsus tegi vea, tõstes koos teiste kaupadega ka toiduainete käibemaksu. Tema ärile toob edu aga see, et teeb majandusteooria ühele põhireeglile risti vastu.

Toiduainete hinnatõus Eestis on tekitanud terve rahulolematuse laine: toidu käibemaksu alandamispetitsioonile on antud üle 78 000 allkirja ning seda toetavad opositsiooniparteid Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Kuid rahandusminister Jürgen Ligi oli sellele vastu ning põllumajandusminister Hendrik Terras peatas eelmise valitsuse tellitud uuringu, kuidas maksutõus tarbijahindu mõjutab.

Oleg Gross kritiseeris rahandusminister Jürgen Ligi, kes ütles, et hinnatõusu on põhjustanud kaubanduskettide omanike ahnus.

Foto: Andras Kralla

Rakvere ettevõtja ja Grossi poeketi ainuomaniku Oleg Grossi sõnul mõjutavad toiduainete hindu Eestis täna mitmed tegurid. Ja esimeses järjekorras tõepoolest maksupoliitika.

„Esiteks – kõrged maksud. Teistes riikides valitsused, vastupidi, alandavad käibemaksu eelkõige toiduainetele, aga meil tõuseb see koos teiste kaupadega. Ja veel üks põhjus, nõukogude ajal olime me logistikaketi keskmes, me olime väljapääs Euroopasse. Aga nüüd oleme logistiliselt äärealal – autod sõidavad läbi Euroopa ja kõik, Eesti on trassi lõpp. Lisaks on mahud väiksed – seegi viib hinnatõusuni,“ arutleb ettevõtja.

Valitsuse pressikonverentsil teatas peaminister Kristen Michal, et toidukaupade käibemaksu langetamine toidu hindu ei muuda ja kõrgetes hindades on süüdi kaubanduspaleed, kuigi rahvaalgatus toidu käibemaksu langetamiseks on kogunud juba 80 000 allkirja.

Pressikonverentsil jõudis rahandusminister Jürgen Ligi vastata ka Oleg Grossi kriitikale . „Minu rinnas on muidugi silt, et ma ei tea majandusest essugi,“ viitas Ligi Oleg Grossi väljaütlemisele. Ta märkis, et isegi kui tema ülikoolidiplomid ja praktika ei tähenda midagi, on tal väga head nõuandjad majandusorganisatsioonidest, nagu OECD ja IMF.

„IMF hoiatas selle eest just veel maikuus või isegi juunis, et ärge tehke seda,“ sõnas Ligi. Mida rahandusminister mõtles, oli see, et Eesti riigile soovitati käibemaksuerisust toidule mitte teha.

„See on rumal, kallis, teil on hoopis teised probleemid. Ja jumala õige,“ lisas Ligi.

Veeberid saavad hakata Tartu kesklinna tühermaad vuntsima

Sadama kvartali arendus Tartu avaturu ümbruses, mis viis aastat seisis, on leidnud turu kolimise asemel teise lahenduse ja saab sisse uue hoo. 5,2 hektari suurusele alale tulevad äri- ja kortermajad.

Perekond Veeberi ettevõttele Giga Investeeringud kuuluvad Emajõe äärsed Soola tn 5 ja Soola tn 5b kinnistud. Tegevjuhi Indrek Jakobsoo sõnul on tegemist väga perspektiivika alaga ning loodav arendus annab palju juurde nii kvartali naabritele, tulevastele elanikele ja äridele kui kogu linnaruumile üldiselt.

„See on üks parimaid kinnistuid Tartu kesklinnas, mis paikneb Emajõe kaldal ning omab suurt väärtust kvaliteetse linnaruumi planeerimisel,” ütles Jakobsoo. “Loodame omalt poolt planeeringu koostamisega esimesel võimalusel alustada. Kahjuks ei ole hetkel võimalik kommenteerida eelarvelisi küsimusi ja võimalike takistusi.”