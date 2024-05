Hanschmidt ei välista Infortari aktsiate lisaemissiooni

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt. Foto: Andras Kralla

Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt rääkis, et praegu ei ta näe põhjust Infortari aktsiate lisaemissiooniks, kui just ei tule suuri investeeringuid, mille jaoks on vaja raha kaasata.

Samas otsib Infortar pidevalt võimalusi uuteks investeeringuteks ja ei välista ühtegi sektorit. Hanschmidt näeb näiteks gaasiäris väga suuri kasvuvõimalusi Poolas ja Saksamaal.

“Praegu on meil fookus ikkagi Poolal, kuna Poola energeetikaturg on ülisuur. Gaasimüük on seal 180–200 teravatti, Eestis on 4 teravatti. Poola on 50 korda suurem. Kui seal saaks nüüd jala maha ja asjad käima, siis oleks vägev,” ütles Hanschmidt Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Hanschmidt Infortari investeeringutest ja äridest pikemalt. Juttu tuli ka ettevõtte dividendipoliitikast, plaanidest Tallinkiga ning Infortari esimesest avalikust aktsionäride koosolekust.

Intervjueeris Meelis Mandel.