Nike endine asepresident selgitab, kuidas Eestis brändiriiete hinnad alla tuua

Endine Nike asepresident Kristjan Luha on praegu põllumajandustarkvara arendava eAgronomi asutaja ja Lääne-Euroopa piirkonna tegevjuht. Foto: Liis Treimann

Eesti moekaupade hinnad on Euroopa keskmisest juba viiendiku võrra kõrgemad, kuna meie turg on väike ja logistika siia on kallis, rääkis Nike endine asepresident Kristjan Luha.

Kuidas saaksime riiete ja jalatsite hinnad madalamaks? Luha pakkus ühe variandina otsida võimalusi otse tootjatega kokkuleppele saada, et vahendajaid oleks vähem. Kuigi selleks on võimalused piiratud, aitaks bränditoodete otse sisseostmine hindu alla tuua, märkis ta.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis Luha, kui palju napsavad kohalike kaupmeeste eest ostlejaid rahvusvahelised e-poed ja kas ka eestlastel on mingi võimalus rahvusvahelisel e-kaubanduse turul läbi lüüa. Samuti hindas ta, millal võiks moekaupade nõudlus Eestis taastuma hakata.

Praegu on Luha põllumajandustarkvara arendava eAgronomi asutaja ja Lääne-Euroopa piirkonna tegevjuht. Aastate eest tegi ta lennukat karjääri Nikes, kus tõusis lõpuks globaalse asepresidendi ametikohale. Intervjuus rääkis ta, kuidas õnnestus eestlasel nii kõrgele kohale jõuda.

Küsis Hando Sinisalu.