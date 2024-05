Äripäeva arvamusliider: ettevõtjad on solvunud, et Kaja Kallas neid imbetsilliks peab

Kaja Kallasel on vaja suhteid siluda nii koalitsioonipartnerite kui ka ettevõtjatega Foto: SIPA/Scanpix

Kuidas saada riigieelarve tasakaalu ja riigirahandus korda? Sellele keskendus seekordne "Äripäeva arvamusliider", koondades ülesande lahendamiseks Äripäeva enda ajutrusti.

Saates rääkis Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, et kui eelarvearutelu on üks osa, siis laiemalt on jama majas selle pärast, et ettevõtjate ja valitsuse suhted on seisus, kus nad pole ilmselt aastakümnete jooksul olnudki.

"Kui ma mõned nädalad tagasi sattusin rääkima ühe päris suure ettevõtte juhiga, siis ta küsis, kas peaminister Kaja Kallas esineb [Äripäeva Äriplaani konverentsil]. Traditsiooniliselt seal peaminister esimese ettekandega esineb, kui räägib riigi äriplaanist järgmiseks aastaks. Ja ma ütlesin "jah", mille peale ütles ta kategooriliselt, et tema sinna saali ei tule," rääkis Mandel.

"Küsisin "miks" ja ta ütles, et teda vihastas ja solvas see, kuidas Reformierakond eesotsas praeguse peaministriga enne valimisi teda imbetsilliks pidas. Et ei öelnud enne valimisi, et riigirahanduse seis on selline, mis eeldab pärast valimisi valusaid otsuseid."

Millised need suhted õieti on ja kuidas neid parandada, sellest Mandel rääkiski. Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk tõi aga lauale faktid: mis seisus on riigirahandus päriselt ja kuidas sellises olukorras üldse eelarvet teha. Ning teemaveebi Finantsuudised juht Villu Zirnask pakkus ajaloolist perspektiivi, kuidas me üldse praegusse olukorda jõudnud oleme.

Saatejuht on Indrek Lepik. Saate aitasid teha arvamustoimetajad Karl-Eduard Salumäe ja Neeme Korv.