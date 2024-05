Jätkusuutlikkuse ekspert: kestlikkusteabe aruandlus on see, millega ka ise maadleme

Swedbanki ettevõtete panganduse jätkusuutlikkuse valdkonna juht Mihkel Tamm Foto: Siim Sultson

Eeldada, et rohetooted oleksid kohe konkurentsivõimelised ja ka hinna mõttes konkurentsivõimelised, ongi ennatlik, kinnitab ärikinnisvara saates „Kinnisvaratund“ Swedbanki ettevõtete panganduse jätkusuutlikkuse valdkonna juht Mihkel Tamm.

„Tihti võime näha nende arvutuste tulemusena, et toode ei ole konkurentsis just nii-öelda keskkonna vaatest. Ehk et mitte ainult hinna vaatest, vaid ka keskkonna vaatest,“ märkis Tamm olelusringi EPD (toote keskkonna deklaratsioon; ingl k environmental product declaration) kohta. „Ja siis hakatakse vaatama, mida me teha saame ... Ja siis avastatakse, et need investeeringud on võimalik teha. Aga see võtab aega. Võtab aega kolm aastat, võtab aega viis aastat ...“