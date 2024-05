Enim maksuvõlglasi on ehituses ja kaubanduses

Samas on ehitussektoris alati kõige enam võlglasi olnud. Foto on illustratiivne. Foto: Andras Kralla

Kõige enam on makseraskustes ehitussektor ning teiseks hulgi- ja jaekaubandus, kuid see on nii alati olnud, rääkis maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Liina Jõõts.

Maksuvõlgadest üleüldiselt rääkides ütles Jõõts, et maksukuulekus on praegu hea, eriti arvestades majanduses toimuvat. 88% ettevõtetest tasub maksud tähtaegselt.