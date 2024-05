Nipid, kuidas juhtida nagu Spotify boss

Spotify oma töötajatele preemiaid ei maksa, motiveerimiseks kasutatakse muud. Foto: Zuma Press/Scanpix

Rootsis mitmeid firmasid külastanud personalijuht Ülle Pind sõnas, et naaberriigi firmades võetakse kultuuri ja väärtusi väga tõsiselt, mis Eestis kipub ununema.

Näiteks keskendubki Spotify personalijuht firmakultuurile, et millised töötajad seal töötavad. Inimesed valitaksegi tööle väärtuste järgi. Pind sõnas, et Spotify väärtused on näiteks innovatiivsus, siirus, kirglikkus ja mängulisus.