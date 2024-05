Maxima kärbib jõhkralt. Töötajad avaldavad toidupoe hirmsa reaalsuse

„Hommikul kästakse tulla kohale kella 6ks, aga tööaja algus lubatakse registreerida kella 8st. Ehk kaks tundi töötad tasuta ja see on täiesti tavaline,“ kirjeldas üks Maxima töötaja, kuidas asjad käivad. Fotol on üks Maxima pood pealinnas Lasnamäel. Foto: Liis Treimann