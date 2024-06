Globaalne pilk: kumb oleks Eestile parem, Trump või Biden?

Globaalne pilk: Lääs kukkus Putini surma oodates Kremli orki

Vahepeal kiiruga levinud kuulujutud Putini peatselt saabuvast surmast on takkajärele ilmselt hoopis Kremli koordineeritud psühholoogiline operatsioon, et tekitada Läänes illusiooni, et Ukrainat polegi tarvis aidata, nentis Venemaa ekspert Raivo Vare saates “Globaalne pilk”.