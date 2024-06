Artikkel

Kahekohalist tootlust otsivate investorite raha liigub kinnisvarast laenudesse

Everaus Kinnisvara plaanib kaasata kohalikelt investoritelt uut kapitali, rääkis Janar Muttik saates “Portfelli kasvuplaanid”. Foto: Simo Sepp

Kahekohalist tootlust taga ajavatel kinnisvarainvestoritel on praegu tunduvalt kasumlikum anda laenu suurematele arendajatele kui üritada ise mõne üürikorteri või väikearendusega tegeleda, leiab Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik.

“Senimaani on ka näha, et paljud ongi tõmmanud sealt raha välja ja andnud pigem laenu. See on lihtsam tegevus ja seega number on konkreetsem,” räägib Muttik, lisades, et ka tootlikkus on seal selline, nagu paljud ootavad – kahekohaline. “Üürikorteri pealt praegu kahekohalist numbrit saada – sellest võib vist ainult und näha,” sõnab ta.

Muttik tõdeb, et kuigi kinnisvaras on hetkel keeruline ja peab rohkem vaeva nägema, et Excelis numbrid kokku jookseksid, siis suuremad arendajad on leidnud viise, kuidas ka praegustes oludes edukalt toimetada.

Ka Everaus plaanib luua rohkem võimalusi investoritele ning hakkab sügisel kapitali juurde kaasama. Muttiku sõnul on laual nii võlakirjadega raha kaasamine kui ka osaluse pakkumine investoritele.

Arendajatele antavate laenude kõrval näeb Muttik hea investeerimisvõimalusena ka maad, kuid seal tasub investoril vaadata juba detailplaneeringutega krunte, mitte maatulundusmaad, kus kogu paberimajandusega peaks investor ise tegelema.

“Alati saab osta sellise maatulundusmaa, kus detailplaneering on tegemata, mis tähendab, et maal ei ole sihtotstarvet seda arendada. Siis pead selle protsessi läbi käima ja see on päris pikk. Seal pead võtma endale pädeva partneri, kes sul selle läbi käib ja väärindab maa selliselt ära, et sinna tekib ehitusõigus peale,” räägib Muttik.

Detailplaneeringute venimine on tekitanud hinnasurve juba korras paberitega kruntidele, kuna paljud ei soovi seda kadalippu läbi käia. Kuna valik on piiratud, siis avaldab see mõju ka kruntide hinnale, eriti Tallinnas ja selle lähiümbruses. “Ma pigem soovitan osta seal lõpufaasis, kus maa on detailplaneeritud ja saab hakata kohe projekteerima ja mõtlema müügile. Sellega on neid riske kindlasti vähem.”

Saates tuleb laenude kõrval pikemalt juttu nii elamukruntidesse investeerimisest kui ka sellest, kuidas läheb stock office’ite ja miniladude äril. Saadet juhib Simo Sepp.