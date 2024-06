Politoloog: küsimusi tekitava mõttekoja seost Isamaaga eitada on keeruline

Politoloog Tõnis Lehe sõnul ei saa poliitiliste mõttekodade tegevust reguleerida uisapäisa. Foto: Medis Veltman / Postimees /Scanpix

Eestis pole harjutud poliitiliste või maailmavaateliste mõttekodadega, kuid nagu toetab Salk liberaalset maailmavaadet, on raske eitada, et Ühiskonnauuringute Instituut teeb sama konservatiivse hoiakuga, rääkis politoloog ja Salga nõukogu liige Tõnis Leht saates “Kuum tool”.

Leht märkis, et kui erakondade rahastamise järelevalve komisjon menetleb Salga tegevust kui keelatud annetuse tegemist erakondadele, peaks menetlema ka Ühiskonnauuringute Instituuti. “Meie küll näitasime erakondadele uuringuid, kuid me pole seotud ühegi erakonnaga. Ühiskonnauuringute Instituut on pisut erinev – neil kipub olema tihedam seos Isamaa erakonnaga. “Seda võib eitada, aga lõpuni eitada on keeruline,” ütles ta.