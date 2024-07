Tagasi 16.07.24, 12:24 Eesti investor murdis Šoti investeerimispangandusse ja kümnekordistas kahe aastaga oma portfelli Oma portfell on võimalik kahe aastaga kümnekordistada, jagab tänases “Investor Toomase tunnis” oma kogemust Eesti investor, kel on 30ndate eluaastate alguseks õnnestunud edukalt Šoti investeerimispangandusse murda.

Eesti investor Vladimir Zabnin jagas teisipäevases “Investor Toomase tunnis” oma teekonda Šotimaa investeerimispangandusse ning strateegiaid investeerimisportfelli ehitamisel.

Foto: Erakogu

Täpsemalt loobus Stockdoctorina tuntud finantsblogija Vladimir Zabnin hiljuti palgatööst Ühendkuningriigi investeerimispangas, et keskenduda senisest enam ettevõtlusele ning oma investeerimisportfelli ehitamisele. Viimase väärtuse on ta kahe aastaga kümnekordistanud. Niisiis usub Zabnin, et tulude teenimise kõrval on oluline neid ka õigesti kasvatada.

