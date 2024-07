Tagasi 19.07.24, 10:58 Tallinna linnaarhitekt: autod on olulised, aga sõiduteid ei saa lõpmatult juurde ehitada Tallinna uue linnaarhitekti Andro Männi sõnul ei ole linnaplaneerimises autod kõige olulisem punkt, kuid on inimeste jaoks erutav ja radikaliseeruv teema.

Andro Mänd asub linnaarhitekti ametikohale augustis.

Foto: Rauno Volmar/Ekspress Meedia/Scanpix

Autod ei ole saatanast ning neist ei saa mööda vaadata, samas ei saa linnaplaneerimise vaatepunktist autoteid lõpmatult laiendada, rääkis Mänd Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta ütles, et kahe äärmuse vahel tuleb leida tasakaal ning tõi näiteks Tallinna vanalinna ja Liivalaia tänava. Vanalinn on praktiliselt autovaba ning Liivalaia tänav on nii autokeskne, et seal jalakäijana ei soovi keegi viibida.

Samuti sõnas Mänd, et just suurte magistraalidega linnades tekib autostumine, kuid suured autotänavad inimsõbralikus linnas pole isegi vajalikud.

Juttu tuli ka ühistranspordi edendamisest, Tallinna peatänava ideest ning teiste omavalitsustega koostööst.

Intervjueeris Laura Saks.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun