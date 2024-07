Tagasi 30.07.24, 16:00 Kadarbikus kapsapõllul: aasta põllumees on valmis ohjad lastele andma Kadarbiku üks omanik ja tegevjuht Veiko Pak arvab, et tal on veel firmale nii mõndagi pakkuda, ent siiski oleks ta valmis äri järgmisele põlvkonnale üle andma.

Praeguseks tegeleb Lisli Pak (keskel) tootmise poolega ja on ostujuhi rollis, vend Ranner Pak (vasakul) on turundusjuht ning isa Veiko Pak (paremal) on ametis tootmisettevõtte igapäevase juhtimisega. Foto: Liis Treimann

Kadarbiku mahlasid, smuutisid, porgandit ja hapukapsast toodavad perekond Paki kolm põlvkonda. Ärile pani aluse isa Ants (83), tema poeg Ville (55) on praeguseks võtnud enda hooleks köögiviljade kasvatamise ning teine poeg Veiko (59) koos lastega tootmise, müügi ja turunduse.

Isa Ants panustab nüüdseks juba väiksemalt, aga ema Siiri on poegadele rohkelt nõu ja jõuga abiks.

Kadarbiku tegemiste eest aasta põllumehe tiitli ja aasta ettevõtja nominatsiooni teeninud Veiko Pak rääkis perefirmade saates "Võitjate põlvkonnad", et oleks valmis ettevõtte juhtimise tütrele ja pojale ehk kolmandale põlvkonnale üle andma. Samas lisas ta, et pereettevõttega on seotud rohkem osapooli ning hetkel kõik selliseks muudatuseks valmis ei ole.

Veiko tütar Lisli Pak ise ka veel juhtimist üle võtma ei torma ning ütleb, et pigem sooviks ta seda tulevikus teha vennaga kahekesi. "Meil mõlemal vennaga on omad tugevad ja nõrgad küljed. Kui keegi on jõu ja mõistusega abis ning on ka omavahel selline klapp nagu meil Ranneriga, siis on palju lihtsam koos edasi tegutseda," rääkis peretütar.

Lisli tegeleb äris tootmise poolega ja on ostujuhi rollis, vend Ranner on turundusjuht. Veiko ja tema abikaasa Anneli on ametis tootmisettevõtte igapäevase juhtimisega. Veiko vend Ville vastutab köögiviljade kasvatamise eest, tema abikaasa on raamatupidaja rollis.

Veiko Pak tunneb, et tal on veel Kadarbikule nii mõndagi pakkuda. Siiski arvab ta, et noori peab usaldama. “Kui vastutust ise ei võeta, siis ei juhtu ka midagi. Vanem põlvkond peab arvestama evolutsiooniga – me kõik vananeme, energiat jääb vähemaks ning jätkusuutlikkuse koha pealt on oluline otsustusõigus edasi anda," jagas ta.

Pereettevõtlusele pühendatud saatest perekond Pakiga kuuleb veel, mis on nende arvates pereettevõtluse positiivsed küljed ja murekohad ning missugused on Kadarbiku talu tulevikuplaanid. Räägitakse välismaale laienemisest ja sellest, et kas põllumajandusega on üldse võimalik rikkaks saada.

Saadet juhib Jana Palm.

Pereettevõtjate liikumist toetab Büroomaailm, mis on pereettevõte juba 31 aastat.

Eesti pereettevõtjad kohtuvad juba 29. augustil kolmandat korda toimuval Pereettevõtjate konverentsil. Uuri rohkem SIIT!

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun