Tagasi 02.07.24, 16:00 Motosportlane Andre Kiil jagab isaga hobi ja ettevõtet Kalaärimees Ivar Kiil on mõelnud sellele, et poeg võiks kalaäri üle võtta, aga kuna Andrel on rohkem tehnikahuvi ja see on valdkond, mis talle paremini sobib, siis pole ta otseselt pojale enda soovi peale surunud, rääkis ta saates “Võitjate põlvkonnad”.

Tehnikasportlasest poeg Andre Kiil ja kalaärimehest isa Ivar Kiil tegutsevad koos igal rindel.

Foto: Jana Palm

Poeg Andre Kiil tunnistas, et kunagi ta unistas küll kalaäri juhtimisest, müüs kala ja käis koosolekutel kaasas, aga sai ruttu aru, et see talle päriselt ikkagi huvi ei paku. Ta leidis, et toredam on tegeleda asjadega, mis tal hästi välja tulevad, ning nii isa kui ka poeg leidsid, et tehnikasport seda kindlasti on.

Motosport oli hobi, mis ühendas isa ja poega juba teismeeast peale. Isa märkas, et poeg tuunis enda rolleri kiirelt uhkemaks ja sõitis sellega tihti pigem hoopis tagarattal. 16aastaselt sai Andre sünnipäevaüllatuseks enda esimese mootorratta, millest hakkas spordikarjäär pihta.

“Mul oli selline põhimõte, et kui juba motika ostame, siis teeme sporti ka. Aprillis oli sünnipäev ja mais olime juba esimesel supermoto Eesti meistrivõistluste etapil,” jagas Ivar Kiil saates.

Andre Kiili supermoto karjäär lõppes ringrajal suurel kiirusel toimunud avariiga, milles ta murdis jala ja kaotas ka senise enesekindluse ja riskijulguse.

Pärast paariaastast pausi tehnikaspordis liikus poeg autospordi juurde ning isa võttis ka selle suuna omaks ja oli taas suurimaks toeks. Autodel katsetati erinevaid alasid – näiteks autoringrada, BMW sarja, tehaseautodega ringrada Rootsis, rallikrossi ja muud. Sai üsna ruttu selgeks, et hoog on sees ning autospordis läheb tal isegi paremini kui motospordis.

Rohkem kui 20 aastat pärast edukat ühist rahvusvahelist tehnikaspordi teekonda ning erinevaid mootorispordi alasid asutasid isa ja poeg ühise ettevõtte, mis algselt oli loodud eelkõige tehnikaspordiklubina. Nüüdseks tuuakse maale ka kokkupandavaid Gocycle’i elektrilisi jalgrattaid, mis on loodud ühe maailmakuulsa võidusõitja poolt.

Andre ettevõtjaks hakkamine ei tulnud üllatusena, kuna lapsena isa ettevõtluskarjääri kõrvalt nägemine nakatas ka teda. “Kümneaastaselt olin ma väga veendunud, et minust saab kõva ettevõtja ja lubasin isale isegi Lamborghini osta,” meenutas poeg lõbusat seika lapsepõlvest. Mõlemad usuvad, et ettevõtluspisiku edasi andmiseks tasub juba lapseeas ettevõtlusest rääkida ning teadmisi jagada.

Kuidas on nende ühises ettevõttes rollid jaotatud, mil viisil Andre enda pojale ettevõtlust tutvustab ning miks ei oska pikaaegne ärimees Ivar Kiil eelistada pereäri väliste partneritega toimetamisele ega ka vastupidi, kuuled juba saatest “Võitjate põlvkonnad”.

Saadet juhib Jana Palm.

Pereettevõtjate liikumist toetab Büroomaailm, mis on pereettevõte juba 30 aastat.

Pereettevõtjate konverents, mis on aasta suurim sündmus pereettevõtjatele. Lavalt jagatakse edu- ja kogemuslugusid ning lahendatakse üheskoos just pereettevõtlusele omaseid murekohti. Vaata programmi: 29. augustil toimub kolmas, mis on aasta suurim sündmus pereettevõtjatele. Lavalt jagatakse edu- ja kogemuslugusid ning lahendatakse üheskoos just pereettevõtlusele omaseid murekohti. Vaata programmi: www.pereettevotjatekonverents.ee

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun