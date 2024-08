Tagasi 06.08.24, 12:57 Saaremaa väiketootja kogemus laadalt: inimene lihtsalt ei tarbi Kui käia laatadel, siis silmaga on näha parajal määral inimesi liikumas, kuid nende tarbimine on vähenenud, märkis Saaremaal tegutseva väiketootja Wöseli üks asutajatest ja juhatuse liige Katrin Sepp.

Mõnedel juhtudel on näha, kuidas tarbija kaalub hoolikalt, millele oma raha kulutada. Foto: Andras Kralla

Sepp rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et vähema tarbimise taga võib olla kas vähenenud ostuvõime või -soov. Ta lisas, et niinimetatud laadakolleegidega suheldes on tulnud samasugune tagasiside. "Kassad on aeg-ajalt isegi poole väiksemad," lisas ta.

Lisaks selgitas Sepp, mis on Saaremaal ettevõtte tegemisel üks oluline erinevus võrreldes mandril tegutsemisega.

Katrin Seppa intervjueeris Jaan Martin Raik.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun