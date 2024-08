Tagasi 12.08.24, 16:17 Endine suhtekorraldaja tegi karjääripöörde tippjuhiks Saates kuulete endist ajakirjanikku ja suhtekorraldajat Jonatan Karjust rääkimas aja maha võtmisest ja elus uue lehekülje pööramisest.

Mööblitööstuse tippjuht Jonatan Karjus. Foto: Karin Jaanus

Karjus on tänaseks mööblitööstuse tippjuht, kes mõne aasta eest otsustas vana ameti ja vanad rutiinid seljatada, et teha midagi, mis ei ole pelgalt sõnad ja suhtlus. "Kui ma ajakirjanduses olin, siis ma mõtlesin, et aga mida ma kümne aasta pärast teen. Ma ei leidnud sellele vastust. Siis ma otsustasingi lihtsalt aja maha võtta," rääkis ta.

