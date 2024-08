Tagasi 14.08.24, 11:59 Tööturu taastumiseni läheb aega. Sügisel töötus kasvab Augustis jääb töötute arv prognoosi järgi 50 000 kanti, kuid sügisel võib oodata töötuse kasvu, rääkis töötukassa tööotsijate teenuse osakonna juhataja Anniki Paulus.

Tööotsijate valikuvõimalus on ahtamaks jäänud. Foto: Andras Kralla

“Tööturule jõuavad majandusolukorra muutused väikese viiteajaga. Nii et töötuse vähenemist saab pigem oodata järgmisel aastal,” rääkis Paulus Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus tegi Paulus ülevaate, kui palju on töötus ja tööpakkumiste arv viimasel ajal muutnud ning mida on märgata tööotsijate käitumises. Samuti selgitas ta, kuidas võivad maksutõusud tööturgu muuta ja kui kõvasti tööandjad praegu tööjõust kinni hoiavad. Juttu tuli ka kõige populaarsematest tööpakkumistest ja ametistest, kus on tööjõu ülejääk.

Küsis Dmitri Fefilov.

