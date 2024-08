Tagasi 15.08.24, 13:06 Luubi all: Lõuna-Aafrikas kärssava autorendiäri lugu Äripäeva uuriva ajakirjanduse saates „Luubi all“ räägitakse lahti Eesti ettevõtte Planet42 ümber toimuv.

Lõuna-Aafrikas tegutsev Eesti autorendiäri Planet42 on sattunud finantsraskustesse. Foto: Planet42

Planet42 tegeleb Lõuna-Aafrikas autorendiäriga, ent on nüüd sattunud finantsraskustesse ja jätnud Eestis investoritele võlakirjade pealt tasumata.

Investorid, keda köitis kõrge tootluse lubadus ja keda meelitasid tuntud finants-suunamudijad, küsivad nüüd endalt, kas nad on olnud naiivsed. Mida me Planet42 kohta teame ja mis võib edasi saada, räägivad saates Indrek Mäe, Koit Brinkmann ja Viivika Rõuk.

Saate teises pooles on luubi all Eesti Energia kontserni juhvahetused. Pooleteise aasta jooksul on kontserni firmadest lahkunud üle kümne nimeka ja hinnatud juhi, tehtud on siseaudit ja ees seisab erikontroll. Mida see kõik tähendab ja kas Eesti energiavaldkond on ikka hästi juhitud? Teemade üle arutavad Janno Riispapp, Koit Brinkmann ja Viivika Rõuk.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun