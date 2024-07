Tagasi 10.07.24, 06:00 Suurpuhastus Eesti Energias: Sutteri meeskond vahetati välja Eesti Energiast ja selle tütarfirmadest lahkub uue juhi Andrus Durejko juhtimise all järjest tippjuhte. “Võtmejuhtidest, kes minu ajal olid, ei olegi kedagi alles jäänud,“ ütles kontserni eelmine juht Hando Sutter, kelle teada on lahkunud 14 juhti.

Ligi seitse aastat Enefit Greeni juhtinud Aavo Kärmase (esiplaanil) töö on läbi saanud. Läinud aasta algusest emafirma Eesti Energia eesotsas olnud Andrus Durejko (tagaplaanil) vahetab juhte välja.

Foto: Andras Kralla

”Kõik võib-olla ei ole nii tuntud kui Aavo Kärmas või Andres Vainola,“ lisas Hando Sutter, täpsustades, et kohe kindlasti on lahkunud kümme tema meeskonda kuulunud tippjuhti ning tema endisest tiimist on alles võib-olla ainult paar inimest.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun