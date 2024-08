Tagasi 16.08.24, 08:54 Perling: valija saab Isamaa juhtpoliitikute asemel Pruunsilla Isamaa kunagine liige, endine riigi peaprokurör ja nüüdne Parempoolsete juht Lavly Perling ütleb, et Bigbanki omaniku ja Isamaa suurannetaja Parvel Pruunsilla kohtuasjas ilmnenud sinine märkmik on täis silmiavavaid viiteid.

Lavly Perling ütleb, et poliitikud, kes ei austa demokraatiat parteis, ei austa seda ka riigijuhtimises Foto: Liis Treimann

“See on nüüd selge, et ühe mehe mõju on olnud erakonnas oluliselt ulatuslikum, kui me toona üldse arvasime,” selgitas “Äripäeva arvamusliidri” saates Lavly Perling, viidates Pruunsilla märkmikule, mis on Tartu maakohtus tõendina arutluse all.

Tolles sinises märkmikus on kirjas rahasummad, poliitikad, lööklaused. “See oli selline käsipidi mikromanageerimine,” kirjeldas Perling.

Isamaast välja heidetud Perlingu sõnul on sedasorti läbipaistmatus poliitikas ohtlik, kus pealtnäha kujundab erakonna seisukoht suurrahastaja, mitte erakonnaliikmed.

“Valides Isamaa juhtivaid poliitikuid, saavad nad ikkagi Pruunsilla.”

Perlingu hinnangul on mure ka märksa laiem, sest kõneleb kultuurist, mida paratamatult evitakse ka riigitasandil.

“Läbipaistmatus erakonna sees viib selleni, et seal pole demokraatiat. Demokraatia on aga baasküsimus. Inimesed, kes ei austa demokraatiat erakonna sees, ei hakka seda ka kunagi austama riigijuhtimise juures.”

Perling vastab saates ka küsimusele, missugused ootused on Parempoolsete erakonna suurrahastajatel parteile. Märkimisväärseid summasid on annetanud nii puidutööstur Raul Kirjanen kui ka pankur Rain Lõhmus.

Lisaks tuli juttu ka poliitmaastikust tervikuna – kus on maailmavaade ja kus populism – ning mis suunas liigub Eesti demokraatia kõiki neid karisid silmas pidades.

Saatejuht on Indrek Lepik.

"Äripäeva arvamusliider" on eetris reedeti kell 17 ning järelkuulatav Äripäeva raadio lehel ja kõigis taskuhäälingu keskkondades.

