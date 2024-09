Tagasi 19.09.24, 16:00 Valeria Kiisk: "Hakka ettevõtjaks, kallis investor Toomas!" Seekordses “Investeerimisportfell 2030” saates lahkab Redgate Capitali partner ja finantsekspert Valeria Kiisk erinevaid strateegiaid, kuidas investeerimisportfelli luua ning koos Äripäeva investeerimisvaldkonna juhi Juhan Langiga arutletakse, kuidas oleks investor Toomasel enne tähtaega võimalik oma investeerimiseesmärk täide viia.

Redgate Capitali partner ning juhatuse liige Valeria Kiisk. Investeerimisklubi üritus 18.09.2024. Foto: Liis Treimann

Esimest korda selle aasta septembrikuu investor Toomase investeerimisklubi üritusel kõlanud ettekandes arutleb Kiisk, millistest sammudest portfelli loomist alustada ning mida edaspidi silmas pidada.

"Ideaalse portfelli loomine, kus on esindatud kõik varaklassid, ei ole üldse oluline. Tähtsam on aru saada kahest-kolmest ja neid läbinisti tundma õppida," räägib Kiisk.

Lisaks räägitakse, millised riskid tekivad erinevate tootlustega. “8protsendilise oodatava tootluse juures peame arvestama –38% kuni +45% volatiilsusega,” ütleb Kiisk.

Saate teises pooles analüüsitakse süvitsi investor Toomase portfelli. Koos Äripäeva investeerimisvaldkonna juhi ja ühe investor Toomase tiimiliikme Juhan Langiga võrreldakse nii Toomase kui investor Andrise portfelle ning arutatakse, kuidas jõuda Toomase seatud 2 miljoni euro suuruse portfelli eesmärgini.

“Toomas on väga kinni avalikes turgudes,” sõnab Kiisk. “Toomasel on vaja tõsta agressiivsust. Soovitan tal gepoliitilise riski leevendamiseks mõelda ka teiste teenusepakkujate peale ja jupitada enda portfelli erinevate platvormide vahel. Lisaks peaks ta liikuma muudesse sektoritesse või varaklassidesse.”

Lang tunnistab, et ehk on investor Toomas oma suurimatesse positsioonidesse veidi ära armunud ning plaan A on hoopis paigutada kuhugi hetkel rahana kontol seisev 30 000 eurot. “Esimesena ostame kindlasti juurde võitjaid. Laualt on läbi käinud näiteks küberturbeaktsia CrowdStrike. Edasise valiku paneb paika meie tootluse eesmärk.”

Samuti avaldab Lang, milliseid vigu on investor Toomas erinevate tsüklite ja perioodide ajal teinud ja mida sellest õppinud.

Saade on salvestatud septembrikuisel investor Toomase investeerimisklubi üritusel.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun