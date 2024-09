Tagasi 25.09.24, 11:59 Hipodroomile tuleb väikelinnatäis inimesi “See ala on väga suur, ligi 20 hektarit. Tuhat korterit tähendab pea 3000 elanikku, mis on sellise väikese linnakese mõõtu,” rääkis Reterra asutaja ja omanik Reigo Randmets.

Reterra asutaja ja omanik Reigo Randmets. Foto: Andres Putting, Delfi Meedia / Scanpix

Uued korterid on kallid ehk tihtipeale on korteriostjad kahe sissetulekuallikaga. "Oleme ka büroos üllatunud müügihuvi üle. Kui kinnisvaras on tihti nii, et huviliste arv on suur, aga tegelikke ostjaid ei ole, siis eilse seisuga oleme müünud 21 korterit," ütles Randmets.

