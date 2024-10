Taristufirma juht: Rail Balticu hiigelhange võib üllatusi tuua

ST Sisuturundus 30.09.24, 15:27

Eestis on laialdane kohtupraktika selle kohta, kus juhatuse liikmelt on maksejõuetu äriühingu maksuvõlg sisse nõutud, sest juht on rikkunud oma lojaalsus- või hoolsuskohutust, ütles endine riigi peaprokurör, Soraineni advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat Norman Aas.