Tagasi 04.10.24, 10:59 Kai Realo: võiksime kvootidest edasi liikuda, tööjõu vajadus suureneb Valitsus plaanib veidi tõsta välismaise oskustööjõu Eestisse toomise piirmäärasid, kuid arvestades vananeva ühiskonna ja spetsialistide pealekasvuga on selge, et tööjõu vajadus aina kasvab, rääkis tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells juht ja tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo Foto: Andras Kralla

“Me võiksime jõuda ühel hetkel sellisesse seisu, et kui ettevõttel on põhjendatud vajadus kaasata inimesi, kellel on spetsiifilised oskused, siis sellise loa ta ka saab,” rääkis Realo Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus tõi Realo esile, millistest spetsialistidest on ettevõttel kõige suurem puudus ja millistele töökohtadele välismaalasi tuua ei saaks. Ta rääkis veel, millistest kolmandatest riikidest kõige enam töötajad tuleb ja kuidas oleks mõistlik läheneda välismaalaste keelenõuetele. Juttu tuli ka sellest, kuidas pakkuda välismaalasest töötajate perekondadele koolikohti, arstiabi ja muid teenuseid.

Küsis Hando Sinisalu.

