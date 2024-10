Tagasi 08.10.24, 09:32 Elektriautode messi korraldaja: vastandumine on vist inimloomuses Kuigi esimesed elektriautode ostjad on oma valiku teinud, on nüüd fookuses järgmiste huviliste veenmine ja valdkonna arendamine, selgitas elektromobiilsuse ürituse "ElectroMobility" peakorraldaja Jüri Luud Äripäeva raadios.

Jüri Luud: “Ma arvan, et jõuame küll sellesse kohta, kus auto on auto.” Foto: Liis Treimann

Luud rääkis, et elektriautodeteemalised arutelud on ühiskonnas sageli polariseeritud. "Aga eks vastandumine on vist inimloomusele omane," ütles ta. "Olen pea 25 aastat olnud Apple'i kasutaja ja sattunud ja panustanud korduvalt kirglikesse vaidlustesse teemal Mac versus PC. Samamoodi toimub vastandumine elektriautode teemal," ilmestas ta.

