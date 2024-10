Tagasi 08.10.24, 10:37 "Leedu edu" istub meie peades, mitte majanduses Kuigi Eesti suurettevõtete kindlustunne jääb SEB värske uuringu järgi Leedu omast ligi kahekordselt maha, võimaldavad mitu näitajat suhtuda lähitulevikku optimistlikult, rääkis Äripäeva raadios SEB ettevõtete panganduse juht ja juhatuse liige Peep Jalakas.

Peep Jalakas: “Ettevõtlussektori koondkasumis viimastel aastatel Eestis ja Leedus tegelikult olulisi erinevusi pole, aga optimism on Eestis väiksem.” Foto: Raul Mee, Äripäev/Scanpix

“Leedulased ei ole meist kaugel ees, pigem nad jõudsid meile järele ja tekitasid tunde, et oi-oi-oi, oleme maha jäänud. Me oleme suhteliselt samal positsioonil ja meil on ka oma tugevused ja eelised,” rääkis Jalakas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

