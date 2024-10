Tagasi 09.10.24, 10:55 Janek Mäggi: rikkust ei tuleks maksustada, vaid ikka vaesust “Rikkust ei tuleks maksustada, vaid ikka vaesust, et inimesel oleks ebamugav vaene olla. Kui on mõistus, käed-jalad olemas, siis tehku tööd,” rääkis ettevõtja, poliitik ja suhtekorraldusfirma Powerhouse asutaja Janek Mäggi.

Janek Mäggi: “Kõige suurem probleem Eestis on, et inimesed ei saa aru, kust raha tuleb, ja raha tuleb ringlusest." Foto: Raul Mee, Äripäev/Scanpix Baltics

August välja tulekuks peaks Mäggi arvates ettevõtjatel laskma nende tööd teha, mitte koormama neid maksumuudatustega. "Toetused ja sotsiaalne heaolu on tegelikult tööle hävitav," toob Mäggi näiteks vanemapalga. "Kui sinna pannakse 400-500 miljonit eurot, siis see on tegelikult katastroof. Igal riiklikul otsusel peab olema tagajärg, aga lapsi juurde sündinud pole − järelikult maha visatud raha."

