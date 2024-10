Ühiskond on pidevas ja aina kiiremas muutumises. Karjääriteed on käänulisemad ja muutuv töö nõuab uusi teadmisi ja oskusi. Kus asub sellele pildil vabaharidus ja kas vabaharidus on isutekitaja, kogukonna arendaja, erialaste oskuste täiendaja või ühine vastutus sidusa ühiskonna ehitamisel?