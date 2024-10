Tagasi 14.10.24, 14:00 2 miljoniga uue tehase rajanud looduskosmeetika tootja: seda otsust polnud mõtet edasi lükata Looduskosmeetika tootja Joik OÜ rajas möödunud aastal 2 miljoniga uue tehasehoone ja on nüüdseks pisut üle aasta uues hoones tegutsenud. Kuidas uus tehas on toimima hakanud ja miks otsustas ettevõte tootmishoone rentimise asemel kinnisvara omanikuks saada?

Joiki juht ja omanik Eva-Maria Õunapuu. Foto: Harro Puusild

Saates "Tööstusuudised eetris" on külas Joiki juht ja omanik Eva-Maria Õunapuu, kellega räägime nii investeeringutest, turuolukorrast ja konkurentsist, aga ka uue aasta väljavaadetest.

Eva-Maria Õunapuu võrdleb tehase ostmist kodu ostmisega. „Öeldakse, et oma kodu ostmiseks ja ehitamiseks on alati õige aeg, kui sul see vajadus on. Siis sa ei jää ootama, et ehk on viie aasta pärast parem või lihtsam,“ märgib Õunapuu.

„See oli võib-olla julge otsus, aga kui me selle otsuse tegime, siis oli pigem stabiilne aeg ja pärast seda tulid uued tormid,“ märgib ta.

Saadet juhib Harro Puusild.

