Tagasi 22.10.24, 12:00 Idueksperdid kaitsevad investor Toomase elu halvimat investeeringut Investor Toomas katsetas aastaid tagasi iduinvesteerimist, kuid on sinna paigutatud raha pea täielikult kaotanud. Saates „Investor Toomase tund“ andsid ettevõtete tegevuse kohta aru Bikeepi asutaja Kristjan Lind ja Ampleri juhtinvestor Madis Müür.

Bikeepi asutaja Kristjan Lind (vasakul) ja iduinvestor Madis Müür (paremal) leidsid, et veel on vara iduinvesteeringuid hinnata ning tootlust lugeda.

Rattalukustussüsteemide tootja Bikeepi asutaja Kristjan Lind tõdes, et peaasjalikult realiseerus paljude investorite jaoks platvormi risk. Lisaks meenutas ta, et iduinvesteeringud on teistlaadi investeeringud ning seda tuleks investeeringut tehes arvestada. See tähendab, et ajaline periood võib olla väga pikk ning tuleks teha mitu investeeringut, millest siis mõni üksik on edukas. Kolmandal-neljandal aastal võibki olla väga raske, leidis Lind.

