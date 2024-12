Tagasi 05.12.24, 14:09 Aasta koolitajad: koolituseelarve läks surve alla, kuid loobumine pole valik Aasta viimases "Õppetunni" saates vaatame koolitusaastale tagasi koos kolme aasta koolitaja tiitliga pärjatud täiskasvanute koolitajaga.

Tiina Kalam (vasakul), Jaanus Aurelius Kangur ja Marika Kaasik Foto: Andres Laanem

Külalised on Marika Kaasik, kelle on valinud aasta koolitajaks täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras ning haridus- ja teadusministeerium, Jaanus Aurelius Kangur, kelle Äripäeva Personaliuudiste lugejad on valinud aasta koolitajaks juba kolmandat korda ‒ aastatel 2019 ja 2020 ning nüüd ka 2024. aastal ‒, ning Tiina Kalam, kes on Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu aasta sisekoolitaja osalise kohaga sisekoolitaja kategoorias.

Saatekülaliste tegevusvaldkonnad ja kogemused koolitajana on eriilmelised, kuid paljudes teemades ollakse ühel meelel. Juttu tuleb koolituste vajalikkusest ja õppimise olulisusest ka raskel ajal, veebikoolituste kohast koolitusmaastikul, traditsiooniliste õppemeetodite ja tehnoloogiliste vahendite tasakaalu saavutamise olulisusest, koolitaja rollist empaatia kandjana ja ka koolituste mõju hindamisest.

Saadet juhib Katre Savi.