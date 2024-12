Tagasi 05.12.24, 12:26 Liveni juht avaldas, millal lõpevad kinnisvara soodusmüügid Liveni juht Andero Laur valgustas, millal lõpevad kinnisvarasektoris soodustused.

Kinnisvaraarendaja Liveni juht Andero Laur Foto: Liis Treimann

Laur tunnistas, et soodusmüügid on üks osa turundusest. "Sooduskampaaniad lõpevad siis, kui tekib järgmine kinnisvarabuum," rääkis ta.

Laur eelistab aga kinnisvarabuumide asemel sektori stabiilsust. "Kahjuks on aeg ja kogemused näidanud, et turg on tsükliline. Buumid ja krahhid käivad selle juurde," tõdes Laur.

Juttu tuli veel liigselt pisiasjadele keskendumisest ja kinnisvarasektori üleüldisest konkurentist.

Intervjueeris Lauri Leet.