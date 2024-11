Neeme Korv: kinnisvaraturu lakmustest Arakase moodi

Kui minu käest küsida, keda ma eelistan näha Narva linnapeana, siis muidugi Katri Raiki, mitte mõnda poolvenemeelset keskerakondlast või otseselt venemeelse liikumise “Koos” käilakuju. Ent kui Raik on hinnanud, et selleks on diil Stalnuhhiniga möödapääsmatu, siis mis nõu me talle siit Tallinnast anda saame, küsib sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Raimond Kaljulaid.